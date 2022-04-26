台灣民意基金會今（26日）公佈最新民調，總統蔡英文聲望49.9%，民進黨支持度30.3%，中間選民則大幅增加到38.6%，而近期爆出「誰養的狗」風波的民眾黨，支持度下滑到9.2%，引發Ptt鄉民熱議。

據台灣民意基金會公布的最新民調，總統蔡英文聲望49.9%，較上個月下滑了1.9個百分點。在政黨支持友方面，20歲以上受訪者中，30.3%支持民進黨、14.5％支持國民黨、9.2％民眾黨，另中間選民大增9.5個百分點，達到4年多來新高的38.6%。

此消息引發Ptt鄉民們熱議，一位網友說，民眾黨的支持度「9.2」與前總統馬英九聲望最低時的民調相同，直呼「9.2這神祕數字出來了XD」、「民眾黨最近問題大啊！」、「現在9.2換民眾黨來當了？」。

但也有其他鄉民質疑「民進黨做那麼糟還有30%？」、「選舉一到，那38%中間選民就為自動歸位了吧！」、「現在民進黨被罵爆不敢講自己支持民進黨，所以假中立才多這麼多」。