台北市長柯文哲昨拋出「軟性封城」一詞，外界關注其具體政策內容，台北市議員苗博雅今質疑，市府一個「軟性封城」柯市府有三個說法，根本超級變變變，對此，柯文哲堅稱「三個說法都對」。

針對軟性封城一詞，苗博雅在質詢時表示，柯文哲4月26日第一時間拋出來，發言人陳智菡對媒體回應，目前沒有把餐廳內用禁止納入考量，今天上午副發言人魏佑任又說，市長提出軟性封城的意思是，民眾以自律取代他律，今天下午柯文哲又說軟性封城的意思是類似去年6月的三級警戒，內用要停掉。

苗博雅批評，一個「軟性封城」柯市府有三個說法，超級變變變，對於民眾來說當然無所適從，升三級要禁內用，陳智菡又說沒禁內用，三級是他律，魏佑任還說是「自律取代他律」。

她說，市府發表新名詞之前，請市府先統一口徑，不要一個市府給我們三個說法。柯文哲對此回應，「這三個說法都對」。苗博雅酸柯，之後再跟市民解釋，如何同時達成這三個，介於內用要禁與不要禁之間，介於自律與他律之間，250萬市民如何遵從規範。

苗博雅也批評，市府圖卡做錯了，新增確診數預估5月18日達到50萬例，柯文哲坦言，少寫一個「累計」，要寫「累計」，寫「累計」會比較清楚。

苗說，圖卡已經在LINE轉傳，剛才柯文哲到議會，才用手舉辦更正，寫下小小的累計達50萬例，沒有看到媒事組正式發表圖卡做錯，市府官方做的圖卡都做錯，是不是天下大亂。