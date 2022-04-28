公視台語台昨日PO漫畫諷刺台北市長柯文哲「軟封城」，酸他「練痟話」。民眾黨立委高虹安今天在立院交通委員會質詢NCC主委陳耀祥此事，陳耀祥也認為，公視作為公廣集團，應該維持政治中立性，公廣集團不適合介入政治性，『練痟話』是負面詞沒錯。」

高虹安批評，公廣集團應該要維持其中立性、公共性，但公視台語台小編卻用「練痟話」來諷刺柯文哲，甚至還偷偷修正日期，把2022年4月27日，修改成2020年4月27日。國民黨立委洪孟楷也酸，「不要偷偷校正回歸啊！」

陳耀祥表示，公廣集團是屬於全民的，因此必須保持一定政治獨立性，「我今天才看到這訊息」，但他也強調，公廣集團不適合介入政治性，「練痟話」是負面詞沒有錯，公廣集團維持公共性很重要。

民眾黨立委張其祿也批評，公視台語台小編這種行為相當不可取，作為公廣集團，都不應該去消費任何一個政黨的政治人物。陳耀祥也表示，詳細情況他會去了解。