台北市長柯文哲今日下午赴新黨議會黨團報告重大政策及優先法案，由於巿議員潘懷宗批評他刻意誤導，讓外界認為發放重陽敬老金將使財政負擔增加。對此，柯文哲解釋，市府正在擬定敬老金發放規則，看每年決算盈餘多少，這樣比較公平。

柯文哲今在新黨黨團發言時提到，市府提出24項重大政策，其中有14項是追加預算， 因為這兩年營建物價上漲16％，鋼鐵增加40％以上，因此很多工程要追加預算，要請議會、議員審查，以示預算沒有浮報。

至於優先法案，柯文哲則說，淨零碳排放是未來北市最重要民生政策，市府已提出淨零排放管理自治條例，雖然被批評空白授權太多，但法應該要通過，有關條文部分會看議員意見，考量是否增修，把不清楚的地方寫清楚。

對於敬老金爭議，柯文哲強調，重陽敬老金發放有所規則，會視每年的決算盈餘多少，會比較公平，目前府祕書長陳志銘還在擬規定，由於北市現在還欠債800多億，如果全部還完再發，敬老金恐永遠不能發放，所以會看財政狀況，決算剩多少再處理 。

新黨黨團表示，會全力支持市府修正外送平台業者管理自治條例，優化台北市外送環境。有關台北市淨零排放管理自治條例部分，黨團認為台北市為首善之都，應積極規畫各項節能減碳、氣候調適和宜居的長期性措施，為確實達到2050淨零排放路徑，希望能加快腳步，務求自治條例更加完善。