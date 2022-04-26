台灣省政府大樓，內部避震結構加強。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

行政院國家發展委員會，日前公布中興新村整體規畫計畫，行政院長蘇貞昌也要求南投縣政府解除文化景觀限制，才不會綁手綁腳難做事；縣府則表示，歷史建築活化後，達到維護文化景觀與促進發展的雙贏局面，絕不是絆腳石。

中興新村是台灣省政府所在地，曾經是全台政治權力核心，但凍省20多年來，中興新村日漸凋零，昔日繁華換淒涼；其間數度提出大學城、高等科技研究園區、中央機關南遷構想，然而就像革命，總是尚未成功。

依國發會最新規畫，將面積220公頃的中興新村，規畫成北、中、南3大核心區，北核心是歷史文化區，中核心為地方創生育成村，南核心區定位為「大學城」將由國立中興大學進駐。

對於中央積極促進中興新村活化，並且提出整體計畫，縣府表示樂觀其成，也希望中央能有更進一步的執行計畫與預算編列，實際推動中興新村的繁榮進步。

至於蘇揆所稱，文化景觀限制發展部分；縣府強調即使中興大學進駐、乃至於全區的活化 利用，都與文化景觀的歷史保存沒有衝突，例如國發會修復台灣省政府大樓、中興會堂、省政資料館等古蹟或歷史建築，都在文化局協助下，陸續完成活化再利用，達到雙贏的效果。

縣府指出，未來實際執行活化時，如果有與文化景觀保存衝突，或需更大活化再利用空間，文化局會全力協助檢討調整；文化保存絕對不是發展的絆腳石，而是讓歷史與人連結、價值能夠延續，並與地方發展共存共榮，成為全體國人的重要文化資產。

此外，在文化景觀範圍內的公務宿舍區整修，文化局也依《文化資產保存法》，修正「中興新村保存原則及保存維護計畫」，大幅放寬限制，讓沒建照的老舊建築整建獲得解套，能夠合法更新內部，同時保留老建築的外觀與歷史記憶。