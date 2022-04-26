最新民調顯示，有55.6％台北市民對防疫政策感到不滿，有59％台北市民不贊成衛福部長陳時中卸下指揮官角色、選台北市長。台北市長柯文哲26日表示，這個比賽才要開始而已，疫情終究會過去，現在到了疫情終究會過去最後會戰的階段。

柯文哲今午主持防疫記者會，被問及民調他指出，這個比賽才要開始而已，疫情終究會過去，現在到了疫情終究會過去最後會戰的階段。

他表示，這一段過去了，台灣就真的像韓國不用處理，這一關算過關前最後決戰。