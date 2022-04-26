59％北市民不贊成陳時中選市長 柯文哲嘆比賽才正要開始 17:182022/04/26 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新民調顯示，有55.6％台北市民對防疫政策感到不滿，有59％台北市民不贊成衛福部長陳時中卸下指揮官角色、選台北市長。台北市長柯文哲26日表示，這個比賽才要開始而已，疫情終究會過去，現在到了疫情終究會過去最後會戰的階段。 柯文哲今午主持防疫記者會，被問及民調他指出，這個比賽才要開始而已，疫情終究會過去，現在到了疫情終究會過去最後會戰的階段。 他表示，這一段過去了，台灣就真的像韓國不用處理，這一關算過關前最後決戰。 陸港觀盤－疫情變化左右盤勢 打底中現曙光 台灣疫情正在登頂路上 醫曝壓低曲線6條件 #終究 #會過 #比賽 #最後 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情燒進科技圈高層 大廠漸趨向不再分流 04:102022/04/26 產業．科技 上海低死亡率引質疑 煙台驗出O毒再變異株 04:102022/04/26 產業財經 蔡英文聲望降 民進黨支持度重挫！ 最新民調「這群人」大增 09:422022/04/26 政治 睽違14年中職重返台東 回饋縣民4千張票入場觀賽 16:012022/04/26 體育 紓困特別條例 學者籲落日並凍結預算 04:102022/04/26 生活新聞 曝光和陳時中30分鐘對話內容！沈富雄爆結論：浪費我的時間 13:022022/04/26 政治 上海本輪疫情病毒傳播有三大特點 累計感染者破50萬 12:252022/04/26 兩岸 蔡英文視察指揮中心 提4大防疫措施：疫情高峰還沒到 17:012022/04/26 政治 北京疫情升溫 超市現搶購囤貨潮 04:102022/04/26 產業財經 難逃疫情波及！ 艾成臉書忍痛宣布結束了它 15:342022/04/26 娛樂 還能選？ 最新民調：59％市民反對陳時中參選台北市長 11:102022/04/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。