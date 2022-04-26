示警「疫情還沒到高峰」 蔡英文提4大防疫措施

本土疫情大爆發，今天突破6千大關，本土疫情一口氣新增6295人，加上「3+4」上路第一天，引發各界不同意見議論，連官方專家會議也討論到「無法思考」，由於居家隔離人數暴增，各縣市衛生局更是措手不及，怎麼開始計算隔離天數都不知道。總統蔡英文今天親自視察指揮中心，致詞時表示，台灣這波疫情傳播快速，目前還沒達到高峰，會持續升溫，並宣佈四大防疫重點措施，希望全民配合。

總統蔡英文今天特地到指揮中心視察，為防疫團隊打氣，她表示，台灣這波Omicron傳播快速，參照其他國家疫情發展經驗與專家評估，要提醒民眾，台灣目前疫情還沒達到高峰，本土疫情會持續升溫，每天新增確診數會持續增加，很多人可能覺得病毒好像離自己很近，但目前為止，這波本土疫情，從年初到今天確診者百分99.68都是清症或是無症狀，重症率0.03%，致死率0.01％，健康風險低，因此現在將全力加強重症率的防治。

蔡英文26日視察指揮中心提4大防疫措施。(鄭郁蓁攝)

疫情嚴重，蔡英文總統26日特別邀集各部會首長到疫情指揮中心開會，商討因應的對策。（季志翔攝）

蔡英文表示，因為Omicron的特性，必須調整防疫策略，過去幾天中央地方召開多次防疫會議，由專家做出政策調整建議，但兼顧防疫與經濟、社會運作是目前目標，因應疫情發展，要邁入防疫新階段，因此重申目前四大防疫措施與作為。

首先是持續強化輕、重症分流，確保醫療量能充足，醫院只收治中、重症以及有醫療風險者，其他安排入住加強版集中檢疫所、防疫旅館或是進行居家照護。

第二，推動家用快篩實名制，初步規劃，共將徵用一億七千萬劑快篩，向國外採購一萬四千萬劑，國內組成快篩國家隊，三千萬劑。而五月三日前，將會有兩千萬劑到貨，至於實施家用快篩實名制，確切時間由陳時中指揮官宣布。

蔡英文表示，除了家用快篩實名制外，也可在市面上其他管道購買，政府會監控價格，可以合理價格供應，確保快篩供應量足夠，讓大家可用合理價格更方便取得，就像當初配合口罩實名制一樣，也請民眾不要囤積，依序購買，配合指引有需要時才使用，確認自己健康後再採取下一步行動。

第三是重點疫調，蔡英文表示，Omicron雖傳播力快，但感染後症狀輕、潛伏期短，因此昨天起改採重點疫調，以最小匡列為原則，把需要被匡列對象，調整為確診者發病日前兩天的密切接觸者。被匡列密切接觸者從10的隔離天數天縮短為「3+4」，境外返國者維持「10+7」，讓防疫經濟平衡是目標，簡化隔離措施。

最後則是要持續提高疫苗覆蓋率，蔡英文表示，目前台灣第三劑疫苗覆蓋率為58.24%，只要持續提高疫苗覆蓋率，就可以強化整體防疫韌性，國內外研究都指出，長輩是感染風險最高的一群人，請大家一起關心身邊的長輩接種疫苗狀況，一定要接種，才能共同因應疫情挑戰。

最後，蔡英文表示，面對新的一波疫情挑戰，「病毒越近，我們要越冷靜」，請全國一起繼續團結防疫，配和指引，一起禱告更強韌的台灣。