胡宇威快篩陽性！他的經紀公司表示，胡宇威今早自主快篩結果為陽性，也已經盡速前往醫院做PCR檢測，目前症狀像輕微感冒，會想咳嗽。胡宇威因為工作因素，每2、3天就會進行快篩，前幾次快篩都是陰性，未料今天快篩呈現陽性。而未婚妻陳庭妮因屬於近距離接觸者，也赴醫院做PCR檢測，目前身體沒有不適。

26日與他同場宣傳戲劇《親愛的亞當》的李運慶和周丹薇聽到消息都感到訝異。李運慶經紀公司表示因為這幾天剛好都有排練的工作，所以每天都有進行快篩，都是陰性，但剛剛得知胡宇威快篩陽性，會立刻安排李運慶明天進行PCR檢測。

周丹薇聽到胡宇威的消息表示，「那天記者會我們3人快篩都是陰性，也全程戴口罩。」經提醒後她說家裡有快篩劑，也會注意健康。

李運慶（左起）、周丹薇、胡宇威26日才為新戲宣傳，大聊防疫撇步，沒想到胡宇威今日快篩竟呈現陽性。(陳俊吉攝)

而26日記者會上，胡宇威、周丹薇和李運慶還在大聊防疫小撇步，周丹薇說三餐後都有喝中醫為她調配的防疫飲品，對防護病毒很有作用；李運慶也說媽媽都有替他準備防疫茶，胡宇威還提問，「不是得了才能喝嗎？」李運慶當時還開玩笑說，「要寄一包給你嗎？」未料胡宇威快篩竟呈現陽性。

八大電視台也表示，考量疫情及劇組人員的安全,正值宣傳期的《親愛的亞當》，後續宣傳活動將滾動式調整。