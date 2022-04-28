根據北市7大公費篩檢站統計數據分析，目前快篩陽性後PCR陽性率高達88.57％。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

不少民眾快篩陽性後不知道下一步該怎麼辦，台北市副市長黃珊珊28日表示，快篩劑準確度愈來愈高，根據數據分析，目前快篩陽性後PCR陽性率高達88.57％，快篩陽性後就要當成是確診處置。

黃珊珊指出，目前快篩劑是準確度愈來愈高，北市7大公費篩檢站統計數據，目前快篩陽性後再做PCR陽性率高達88.57％，快篩陽性後，在家快篩陽性，大部分就當成9成確診。

她表示，快篩陽性後，可以步行或由家人自駕載送去附近醫院PCR採檢，在量能允許的狀況下，市府可安排防疫計程車，採檢後回家等待結果。

黃珊珊說，一旦接到醫院通知是陽性，也會收到簡訊連結網路登錄接觸史、狀況，以確診個案流程往前走，希望大家自主通報，沒有症狀，若家裡為1人1室就在自己在家管理，但務必上網自主通報，省掉相關人員作業。

她提醒，若身體出現喘、呼吸困難或持續胸悶痛、意識不清、皮膚發青等症狀，立刻打119、聯絡衛生局或自行就醫。