北市4議員染疫！篩檢車進駐議會 逾600人全面PCR 12:402022/04/28 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市府派篩檢車進駐議會。（楊亞璇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，台北市議員累計4人染疫，議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳相繼確診，多名議員助理也說，台北市政府今日下午2點派篩檢車至台北市議會採檢，針對600多名議員助理、駐衛警、行政人員、記者PCR。 2022誰來做老大》南投縣鄉鎮市 南投老將轉戰鄉鎮市長 新人搶攻議員 獨／苗栗副議長隨行秘書確診！縣議會下午緊急清消 #議員 #染疫 #篩檢車 #PCR #議員助理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農淪陷 議員籲盯緊台中三大市場 04:102022/04/28 地方新聞 綠營桃園中壢議員初選7搶5 彭俊豪、張曉昀等人出線 12:282022/04/28 政治 盧秀燕接觸確診者遭居隔 今視訊主持防疫會議 11:212022/04/28 生活 確診將破萬！染疫職災心慌慌 賴香伶籲放寬職災傷病給付 11:432022/04/28 政治 北市議員染疫再＋1！耿葳自爆確診 症狀曝光 10:152022/04/28 政治 本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰 08:282022/04/28 生活 《產業》台灣人體生物資料庫駐點中研院 鑽研精準健康 10:242022/04/28 財經 疫情燒進議會、立院 她心驚膽跳：早點確診算了 11:092022/04/28 政治 鄧安寧陽性《原子少年》43人確診停錄 04:102022/04/28 娛樂新聞 小英之友會力挺「正港」英系參選人張嘉玲 10:062022/04/28 政治 2022誰來做老大》新竹縣鄉鎮市 藍竹北市長初選 林為洲、林啟賢民調決勝負 04:102022/04/28 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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