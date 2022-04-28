疫情升溫，台北市議員累計4人染疫，議員黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳相繼確診，多名議員助理也說，台北市政府今日下午2點派篩檢車至台北市議會採檢，針對600多名議員助理、駐衛警、行政人員、記者PCR。

2022誰來做老大》南投縣鄉鎮市 南投老將轉戰鄉鎮市長 新人搶攻議員
獨／苗栗副議長隨行秘書確診！縣議會下午緊急清消
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