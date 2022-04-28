本土疫情延燒，繼台北市議員黃郁芬、王閔生及戴錫欽確診後，台北市議員耿葳今日上午在臉書指出，近日疑似與確診者足跡重疊，為確保安全，早在周一開始在家自主隔離觀察，昨晚突然出現喉嚨乾痛、咳嗽等症狀，在家中測出快篩陽後，稍早也接獲PCR陽性的通知。

耿葳表示，接獲PCR陽性的確診通知後，目前已依據防疫相關規範在家進行居家照護，同住家人也啟動相關居家隔離。昨晚得知自己快篩陽性後，也隨即通知辦公室全體同仁暫停4月28日起所有的會勘及會議行程，並且必須全數完成快篩，以確保每個人的身體健康狀況。

耿葳說，造成大家的困擾與擔心萬分抱歉。在這段期間，她及全體同仁，仍會繼續透過網路及電話等方式為大家提供相關的服務。疫情嚴峻，請各位親愛的朋友不要輕忽病毒的傳染力，確實做好防疫基本功，並嚴格遵守政府的防疫規範，齊心抗疫早日恢復健康正常的生活。同時感謝所有辛苦的醫護及防疫人員們，謝謝你們為守護全民健康所付出的一切。