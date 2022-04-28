台灣世界展望會與台大社會工作學系教授陳毓文合作參與22國組成的「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會與台大社會工作學系教授陳毓文合作參與22國組成的「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」，針對近2000位10至12歲台灣兒少採網路問卷抽樣，有55％的經濟弱勢兒少自認非常害怕新冠肺炎，48％非常害怕自身染疫失去性命，相較一般兒少更高。

調查發現，停課後，14％ 弱勢兒少面臨每天沒有足夠食物可吃的困境，22％在家上課連線經常遇到斷線等網路問題，而原民弱勢兒少更仰賴捐贈或外界提供的數位工具資源；超過兩成經濟弱勢兒少提到父母因疫情失業且未獲補助， 68％弱勢兒少擔憂疫情期間家裡錢不夠用。

陳毓文分析，疫情突如其來的衝擊，迫使部分支持系統暫停或改變，突顯出經濟弱勢家庭難以因應的高脆弱性，如何以『疫情風險社會』概念，提升保護家庭韌力的防禦因子，挑戰社會工作的應變力。

《新冠肺炎疫情下的台灣兒童生活調查》也關切兒少生活及身心景況。每遇到疫情停課，許多家長為安排孩子在家學習、飲食及教養負荷大感吃不消。但調查反映出孩子在家亦倍感壓力，調查中不分社經地位的兒少生活滿意度皆明顯下滑，61％停課孩子經常期待回到學校上課，包含運用時間的方式、在學校所學事物、與朋友的關係、與同住者的關係等面向也都明顯受負向影響。

在猝不及防的染疫傳播鏈之外，仍須面對疫情風險社會的多變挑戰。台灣世界展望會致力關注國內兒少安穩成長，亦將規劃運用報告及跨國資料比較分析進行主題研究，作為未來國內外實務工作參考。捐款可洽展望會官網。