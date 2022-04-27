中央銀行3月閃電升息1碼，讓房貸族叫苦連天，加上國內通膨問題未解，均導致民眾消費信心疲弱，中央大學台經中心今天公布的4月消費者信心指數（CCI）連3降，且下探10個月以來新低。

4月CCI調查總數為71.77點，月減0.47點，且為110年7月以來最低紀錄；進一步觀察6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會呈現上升，國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等分項指標下降。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，全世界都面臨通膨與升息夾擊的難題，不只股票市場反應激烈，未來還可能傷及實體經濟，如此一來，台灣下半年出口動能也將受波及，進一步衝擊消費信心；他認為，4月CCI已經跌至10個月新低，下半年還可能持續走跌，「不要說台灣不可能出現停滯性通膨」。

以4月CCI各分項指標表現來看，吳大任表示，美國聯準會啟動升息循環，且頻頻釋出鷹派論調，衝擊投資大眾信心，近期美股、台股都不好，也因此，「未來半年投資股票時機」成為降幅最大的分項指標，4月調查為41.6點，較3月顯著下降4.3點，創下15個月以來新低。

下降幅度第二的指標則是「未來半年購買耐久性財貨時機」，4月調查結果為119.9點，月減2.5點；而台經中心與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標也降至116.35點，雙雙創下去年11月以來新低。

吳大任表示，台灣央行3月跟進美國聯準會升息1碼，市場還在關注後續將對房市產生什麼影響，買方心態也陷入觀望，使得購買房地產時機指數下滑，不過指數維持在100以上，仍屬樂觀水準。

吳大任特別指出，央行3月升息，但各家銀行反映時間不同，不少銀行4月才調升，部分房貸戶可能5月才會有感，「升息效應還在發酵」；而且台灣央行下半年仍有升息空間，當房貸支出提高，勢必排擠其他生活消費。

除了升息議題，吳大任也提到，去年到今年通膨不只沒有平息，甚至持續加入新的變數，近期除了俄烏戰事推升國際原物料價格，中國封城也打亂供應鏈，通膨問題愈演愈烈，未來很可能進一步影響家庭經濟表現。

觀察4月「未來半年家庭經濟狀況」指標為79.15點，微升0.8點；吳大任表示，通膨導致家庭支出持續增加，排擠其他消費，但今年還可能繼續升息，很可能會使得接下來家庭經濟信心走勢相對疲弱。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2776位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1110427