疫情嚴峻，民進黨立委高嘉瑜在臉書呼籲食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台，她表示，德國快篩劑一劑約1歐元（新台幣30元），而且是「唾液快篩」，網友則留言回應說，那是1年前的物價，目前單劑約2歐元（新台幣60元）且全部都是陸製。也有網友留言批評，「希望陳部長聽到，超前部署慢半拍令人惋惜！」

高嘉瑜表示，要與病毒共存，就要有便宜方便充足的快篩試劑，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台；到目前為止，德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，因為他們的快篩劑一劑30元台幣，而且是唾液快篩。

她說，疫情剛爆發時，因口罩取得不易，也爭取放寬國外進口自用的口罩免稅，現在快篩劑同樣供不應求而且價格高昂，也希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證的便宜可靠的唾液快篩試劑進口以及自用免稅優惠。

留言吸引近2000網友關注，有網友表示，誠心盼望民進黨高層能像高立委一樣，在防疫措施上多用點心多為人民想想，不要超前部署到現在永遠都比國際慢半拍。「民進黨你最帶種，水哦！」

也有網友留言說，已經沒有1歐元的快篩，那是1年前的物價，現在單劑約2歐元，全部都是陸製。其他網友則驚訝說，「最後一句才是是否開放的關鍵！」