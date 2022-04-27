1名人妻因為丈夫確診須隔離在房間內，她竟想出用大片塑膠薄膜將房間門隔開，還用黃色膠條將門縫塞住，照片曝光讓網友看傻；不過也有網友認出該塑膠薄膜其實很常見，稱作「養生膠帶」，經常用在裝潢工程或噴灑藥物時，作為防塵或隔絕物品，一般五金行都有賣，也有網友笑說像是命案現場。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片中1處房間的外頭被用類似塑膠薄膜的物品隔絕開來，就連門縫都用黃色膠帶黏住，原PO說這是他的朋友在家中將老公隔離起來，對方老公疑似確診隔離在房間內，原PO看到照片傻眼笑說「整個很想笑，不知道這個塑膠袋去那邊買」。

1名人妻因為丈夫確診須隔離在房間內，她竟想出用大片塑膠薄膜將房間門隔開，還用黃色膠條將門縫塞住，照片曝光讓網友看傻。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「這招厲害」、「你肯定這不是凶案現場」、「這應該比較像謀殺」、「有沒有可能，是她擔心在殺老公的時候，血會噴濺在牆上」、「老公：老婆，我覺得空氣不夠，我快呼吸不過來了，快點幫我叫救護車」、「我們公司都是這樣隔開分組，只是風還是努力地從縫隙灌進來，都不知道這樣隔開到底有啥意義」。

也有不少網友認出該塑膠袋就是「養生膠帶」，通常用在裝潢工程作為防塵，先前登革熱肆虐時也會用此隔絕物品被噴到蟲藥，「記得要貼個黏性不高的紙膠帶再貼養生膠帶，不然會傷到牆面或天花板」、「養生膠帶，要多長就有多長」、「之前高雄登革熱，都用這個黏在家裡」、「油漆行或是五金行都有」。