1名網友日前被銀行客服通知有人「匯錯帳戶」將15萬匯進他戶頭，他當下查詢165和客服電話確認非詐騙後，因限額最多10萬，還須分2天匯還給對方；不過有其他網友認為有可能仍是詐騙手法之一，對方是要用「人頭帳戶」洗錢，建議類似事件一律報警，由警方見證且透過銀行扣款，而非親自匯款，才可避免觸法。

該名網友在Dcard上分享，他說日前休假日一早接到網路銀行「Line bank」的客服稱，1名客戶在匯款時匯錯帳戶到他帳戶中，一共15萬1千元，他當下趕緊查詢帳戶，果真在8點20分有筆款項匯入，備註寫著「樂天7日定存」他之後上網及撥打165查詢是否為詐騙，最後確定對方確實真的匯錯帳戶。

1名網友日前被銀行客服通知有人「匯錯帳戶」將15萬匯進他戶頭，他當下查詢165和客服電話確認非詐騙後，因限額最多10萬，還須分2天匯還給對方。（翻攝自Dcard）

該網友說，後來客服說對方匯款人其實先前已匯錯過1次，同樣是匯到他帳戶，讓他相當傻眼且憤怒，只能忍著怒氣協助將款項還給對方，此外他還將單日匯款限額從5萬調成10萬，必須分成2天才能匯完，他最後發文無奈喊「奉勸大家在匯款前要再三確認資料是否正確，不要辛苦錢飛掉了，同時也造成其他人困擾」。

其他網友紛紛留言「如果有手續費，記得向銀行要回來，或者直接拿到警局，叫銀行自己派人去拿」、「我記得可以請對方到警局領，請警察當見證人之類的樣子」；也有網友分享遇到類似事件，他將錢領出後放在警局讓對方來領，沒想到6個月後對方沒領走，警察就通知他領回；也有人提醒很可能是「人頭帳戶洗錢」，正確方式應是請銀行方扣款，不是私下匯錢處理。