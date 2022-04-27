連日高溫加上居家隔離人數擴增，全台用電量隨之增加，昨（26日）全台電力備轉容量率更掉到2％，達到紅燈限電警戒，台電內部也坦言，今晚用電依舊緊張，預估尖峰備轉僅3%上下，希望民眾節約用電，相關新聞被網友轉發到PTT上，遭鄉民嘲諷，「王美花不是說不缺電嗎，怕啥」、「聽王美花說沒問題，我很放心」。

台電表示，昨天由於天氣高温炎熱，加上疫情升溫導致居家隔離人數增加，用電尖峰負載達3590.8萬瓩，較2021年4月尖峰負載的3277萬瓩，增加約314萬瓩，增幅近10%，全台電力備轉容量率剩下2％，達到紅燈限電警戒。

今天高溫依舊，居家隔離人數也不斷增加，依據台電電力供需預測，今天白天備轉率僅有8％，等到太陽下山，缺少光電挹注，預計夜間備轉容量率會剩下3％，台電內部人員也直言，本周恐怕很難過，要非常小心。根據台電官網資料顯示，截至今晚7點30分，用電量已達3309萬瓩，供電燈號亮起黃燈。

有網友將相關新聞轉發到PTT八卦板，引來網友吐槽，「現在才4月欸」、「還沒夏天就吃緊」、「我記得政府說不缺電阿」、「翻譯：冷氣請開16度」、「不缺電又叫我省電？熱死了省什麼電」、「不是說不缺電，台電是在？」

也有網友直言，「台電要不要再確認一下，你們老闆說沒問題欸，難道老闆是錯的嗎」、「總統都說不缺電了，冷氣開起來」、「王美花掛保證了不是嗎」、「王美花不是說不缺電嗎，怕啥」、「聽王美花說沒問題，我很放心」。