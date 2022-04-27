晶圓代工龍頭台積電股價跌跌不休，今日收盤下跌20元來到526元，再創1年多來新低價，一名持有台積電的網友崩潰求助，說自己買在600初頭，如今跌幅整整快超過20%，是否該停損出場？引發熱烈討論，不少人則建議「加碼攤平」，分析台積電這幾年都1月飆上最高點，等明年再來賣。

原PO指出，台積電在600初頭價位買入，不料台積電股價一路狂跌，他無奈表示，很多人都說台GG無腦買，自己現在卻滿手套牢，「請問，台積電要停損出場嗎？」

其他網友則表示，「加碼攤平」、「現在加碼才是聰明」、「600以下的台積電是老天送的禮物」、「一張不賣奇蹟自來」、「再買，你的成本就降低了」、「要長期投資，分批加碼啊，越跌越買」、「 台積電沒人在停損的啦，跌了才能加碼啊」、「633T報到，絕對不賣」、「台積電沒人在停損的啦，跌了才能加碼啊。你就定期定額，明年就財富自由了」。

但也有網友認為「以為天上掉下寶結果隕石」、「看網路做股票，你是在找死」、「股版壞人：gg上看一千，買gg就是安心睡」、「真的受不了就停損吧，心情不好操作也不順，影響生活」、「如果做短線，早就該停損了」、「早就該停損的東西現在才來問」、「還會繼續跌，你資本雄厚就一直攤平，沒錢就認賠，低點再回來」、「快停損吧，這周預計跌破480元」、「還好我566買，565賣，逃過」。

台積電今日收在526元，從籌碼面來看，外資連3賣台積電，累計賣超近4.2萬張。而台積電上周股東人數再增約1.6萬人，股東總人數來到128萬2475人，再創歷史新高。