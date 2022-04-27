近期本土疫情升溫，連日來確診數一天比一天高，今（27日）更飆升至8822例，已有不少民眾居家工作或減少沒必要的外出；帥氣男星鄒成恩今日下午在臉書發文，發現台北街頭因疫情人車大幅減少，甚至覺得比「萬安演習」時還少，不禁好奇問「人都去哪了？」

鄒承恩有帥氣顏值外，更以電視劇《痞子英雄》和《16個夏天》演技受到關注和肯定，平時他經常透過社群分享生活點滴或對時事的看法；今日下午他在臉書發文，「剛台北市區車少了有一半吧！感覺路上比萬安演習時還少」，他發現疫情升溫後台北街頭現況和以往沒疫情時不太一樣。

而鄒承恩接著說，「人都去哪了？難道都隔離去了？？還是過年了」，底下不少網友一樣很有感，紛紛留言「大家都很自主減少出門」、「應該都躲在家裡不敢出門」、「其實我也有覺得最近這幾天外面變得很安靜」、「居家吧，很多學生在家上課，家長也是」；鄒承恩也在留言補充說，「我忘了上次餐廳內用是幾個月前的事了」，近年疫情影響下，他已經不太在餐廳內用了。

男星鄒承恩原本是IT產業上班族，在2008年參加蔡岳勳導演年度大戲男主角選拔後，獲得電視劇《痞子英雄》的演出機會，開啟他的演員路；之後在林心如製作的《16個夏天》擔任主角之一，演技更獲得不少觀眾好評。