國內疫情延燒，因應輕症或無症狀者居家照護成為重要防疫模式，台中市政府啟動29區「居家安心照護關懷中心」，跨局處調派人力支援。台中市長盧秀燕今(27)日前往西屯區公所關懷中心視察，除為防疫同仁打氣，更化身電話關懷人員，親自撥打電話關心居護民眾，並介紹泡麵、快篩試劑等關懷包物資，協助民眾度過疫情高峰。

台中市長盧秀燕27日視察居家安心照護關懷中心，並鞠躬感謝防疫人員。台中市政府提供

盧秀燕今日於現場介紹西屯區公所展示的居家照護關懷包，除泡麵、小包沖泡式麥片、餅乾、甜品及蔬果汁等食品物資，也附有居家照護者快篩試劑3劑、體溫計、垃圾袋、口罩及宣導單，並首創配置血氧機供民眾偵測血氧濃度。

盧表示，居家照護民眾一天至少會接到兩通電話，除台中委託的15家醫院外，也會有區公所的來電關心。盧秀燕並化身電話關懷人員，撥打電話給居家照護者，親切的問候並關心身體狀況。

盧秀燕強調，對於居家照護民眾提出的基本需求，市府都可即時協助，感謝同仁日以繼夜守護市民，也呼籲民眾落實居隔配合防疫政策，詳實回報匡列人數，一起度過疫情高峰。

民政局指出，台中市居家照護服務分2大系統，一是衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約的照護醫院按責任區域，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢；二是居家生活照護方面，市府成立29處居家安心照護關懷中心，啟動相關關懷機制，除親送關護包，對確診個案也會每日致電關懷。

民政局說明，中央宣布居家隔離調整為「3+4」，即3天居家隔離、4天自主防疫，並公布確診者自主回報流程，由確診者自行填報密切接觸者資訊，市府已設計確診者疫調單，一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊請確診者上網（https://reurl.cc/A7gxM8）填寫疫調單，由確診者自行填報密切接觸者資訊，例如同住親友名單等，再提交給政府，政府查核後將列入紀錄發出居隔書，加速通知作業，守護市民健康。