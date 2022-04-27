民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，挑戰尋求連任的國民黨籍盧秀燕，國民黨文傳會副主委黃子哲、台中市議員黃健豪今天舉行記者會，批民進黨徵召中火門神、「貪官守護者」蔡其昌，為台中人抱屈！」民進黨台中市議員、蔡其昌辦公室發言人陳世凱回擊，盧秀燕卡中火燃氣機組1年多，讓台中人多吸了1年多的煤炭廢氣，她才是台中空污的守護者、空氣換新政見跳票者。

陳世凱指出，國民黨不知道在急甚麼，民進黨才準備要徵召提名，台北、台中要選議員的人，拿台中市政議題開記者會炒作，不尊重台中人，

陳世凱反批，盧秀燕2018年競選台中市長時說「市長換人空氣換新」，但至今政見跳票一句道歉都沒有，還好意思跳出來說別人是中火的守護者；近年台電一直希望燃煤轉換成燃氣，結果盧秀燕讓台中人多吸煤炭廢氣，盧秀燕是中火燒煤炭的守護者，台中空污守護者，政策跳票者。

陳世凱說，盧秀燕當民意代表一句話不吭聲，這四年台中空氣沒有換新，近一年來空氣糟糕也沒道歉，民進黨想要換成低污染燃氣機組，台中市政府竟然阻擋，誰才是中火燃煤機組的守護者。