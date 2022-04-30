本土疫情不斷升溫，中央流行疫情指揮中心宣布5月2日起開打兒童莫德納疫苗，而BNT疫苗則要等到6月初才會開放接種，不少家長則滿腹疑問，糾結兩款疫苗該怎麼選擇？常見的副作用是什麼？要帶孩子去哪裡才能打？對此，《中時新聞網》整理出8個常見的問題供民眾參考。

一、兒童可打哪些品牌的疫苗？

6至11歲兒童可接種半劑量（0.25 ml）的莫德納，或是每劑0.2ml的BNT。

二、兒童兩劑疫苗的間隔時間？

BNT至少間隔21天，但專家認為應拉長間隔時間，所以食藥署決定比照莫德納，讓兒童兩劑接種間隔為12周。

三、兒童疫苗什麼時候開打呢？

6至11歲兒童莫德納疫苗從5月2日開打，而BNT疫苗則是預計在6月初才會開打。

四、兒童疫苗要去哪裡接種呢？

目前規劃採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式，學校先調查意願統計人數，與轄區的衛生局協調從5月2日起集中接種莫德納，另也提供指定醫療院所的名單給想自行接種的人。

五、兒童打疫苗常見不良反應？

莫德納常見副作用為注射部位疼痛（98.4%）、疲倦（73.1%）、頭痛（62.1%）、肌肉痛（35.3%）、畏寒（34.6%）、關節痛（21.3%）、噁心/嘔吐（29.3%）、腋下腫脹/壓痛（27.0%）、發燒（25.7%）、注射部位腫脹（22.3%）與發紅（24.0%）。

至於BNT的副作用，台大公衛學院醫師許辰陽在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中分享，兒童打BNT的副作用與成人類似，多是接種部位疼痛等，少數會出現發燒、肌肉痠痛等，而國際間打過BNT的兒童共800萬人，出現了4249起不良事件，100例出現嚴重不良反應，11名兒童出現心肌炎，發生率為每10萬人0.1375人，非常罕見。

六、莫德納與BNT疫苗怎麼選？

前台大感染科醫師林氏璧說，莫德納與BNT疫苗的劑量有差異，根據美國施打狀況，兒童打BNT的劑量較少，自然不良反應的機率也較低，心肌炎發生率也比青少年低；而莫德納抗病毒的效果理論=每天運動30分鐘才能長壽？專家曝這點更重要+較好，但劑量較高、不良反應發生率也比較高，且還沒有大量安全性和有效性的資料，因此無法得知罕見副作用心肌炎的發生率。

七、什麼狀況下不能夠打疫苗？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史或對先前接種的疫苗劑次發生嚴重過敏反應者將不予接種；或是罹患特殊疾病，經醫師評估認定不適合接種的人。

八、打完疫苗啥情況應快就醫？

打疫苗後持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀應儘速就醫；另接種mRNA疫苗可能會出現極罕見的心肌炎與心包膜炎副作用，若有急性或持續性胸痛、呼吸急促或心悸症狀應立刻就醫。