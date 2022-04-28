台灣本土疫情狂燒，中央放棄清零，開放與病毒共存的「新台灣模式」，但如今亂象叢生，多名個案確診後成為「孤兒」，根本無人理會，甚至有人病逝家中。一名住桃園的父親就表示，自己一家五口自主快篩3人陽性，但不論是衛生局或1922都打不通，確診後無人理換，大罵「共存是這樣玩的？」

這名父親在臉書《爆怨公社》PO文，開頭先感謝了防疫人員辛勞，但有些話實在要抱怨。他表示自己住在桃園，女兒在上周出現感冒症狀，接著自己也開始身體不適，全家五口立刻自主快篩，結果3人陽性，當下就打1922，但打了七、八通卻沒接通，改打桃園市衛生局，全都是電話中直接跳掉，打了10多通都是如此，去採檢站也是滿滿排隊人潮，根本看不到盡頭。

原PO說，2歲童的案例在前，他實在不敢掉以輕心，自費要千元的話也沒關係，直接衝到醫院掛急診做PCR，隔天開啟健保快易通後顯示為陽性，但始終沒有接到指示電話，1922跟衛生局電話也跟前日一樣完全打不通，他忍不住大嘆，自己要配合陳時中部長的主動通報，但電話全程忙線，是要如何通報？

原PO不滿表示，今天是他自主快篩，主動PCR，如果沒被通知、沒被要求，帶著病菌不知還會傳染多少人，又有多少學生會被他孩子傳染，現在都這樣了，往後一直破萬例不就更慘。質疑編了一堆預算，難道1922不能加派人手？衛生局不能多點人接電話？「我都陽性了還沒人理，難怪愈來愈多人染疫」。

原PO忍不住質問「共存不是這樣玩的 ，還是我搞錯共存的意思，難道要全國70%染疫，達成全國免疫才叫共存嗎？可不可以想想沒打疫苗的小孩」，如果自己沒下載健保快易通，是不是根本就不會知道自己確診而跑出門？文末他也酸，3+4是接觸者而非確診者，但現在確診都沒人哩，哪來的疫調接觸者。