桃園地檢署1名檢察事務官昨天上午身體不適，隨即就醫快篩，並PCR採檢，今天確診。桃園地檢署目前請3名密切接觸者居家隔離，據了解，3人快篩都是陰性。桃檢也針對辦公區域清消。

桃檢說，該檢事官昨天上班時，感到身體不適，因此請假就醫，快篩發現陽性，隨即PCR採檢，今天確診。桃檢也針對辦公室、其廁所等公共區域消毒。3名其同辦公室同事快篩陰性，也請他們居家隔離。檢