桃檢1檢事官確診 3密切接觸者快篩結果出爐 11:002022/04/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地檢署1名檢察事務官確診，3名密切接觸者快篩陰性。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地檢署1名檢察事務官昨天上午身體不適，隨即就醫快篩，並PCR採檢，今天確診。桃園地檢署目前請3名密切接觸者居家隔離，據了解，3人快篩都是陰性。桃檢也針對辦公區域清消。 桃檢說，該檢事官昨天上班時，感到身體不適，因此請假就醫，快篩發現陽性，隨即PCR採檢，今天確診。桃檢也針對辦公室、其廁所等公共區域消毒。3名其同辦公室同事快篩陰性，也請他們居家隔離。檢 1劑100元 1份5劑 每人1次限購1份 實名制快篩今開賣 防疫保單大量理賠 產險業恐現增資潮 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #桃檢 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋173 即起簡化快篩陽性複驗 04:102022/04/28 地方新聞 消費信心連3降 停滯性通膨蠢動 04:102022/04/28 財經焦點 快篩開賣第一天搶翻 花蓮藥局湧人潮 78份秒殺 09:522022/04/28 生活 台中首傳消防員確診 全隊33人居隔 04:102022/04/28 地方新聞 基隆確診女病死家中 家屬控瀆職 04:102022/04/28 生活新聞 健保系統大當機 藥師傻眼：看電視才知今賣快篩 09:562022/04/28 生活 傳本土確診今破1萬3 健保系統當機 指揮中心下午說明 09:362022/04/28 生活 鄧安寧陽性《原子少年》43人確診停錄 04:102022/04/28 娛樂新聞 本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰 08:282022/04/28 生活 基隆女確診2天家中病逝 女兒哀慟：視訊引魂7次才成功 08:512022/04/28 社會 國會助理確診再＋1 綠委證實辦公室全數採「3＋4」 09:502022/04/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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