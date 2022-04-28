本土確診個案今（28日）新增1萬1353例，創歷史新高，前台大醫院感染科醫師林氏璧提醒大家不必慌張，不要動不動跑去醫院急診做PCR，或為了買快篩試劑排隊，增加風險。他也提出6大防疫原則，包括確診者須留意發病日前4天、後5天身體健康狀況、60歲以上的老人家減少外出次數等，呼籲民眾也要隨著疫情變化改變觀念、自主防疫。

林氏璧在臉書發文指出，儘管確診人數增加，大家也不必驚慌，因為這只是往共存的路上必經的過程，他也提醒，不要動不動跑去醫院急診做PCR，或為了買快篩試劑排隊，否則可能因為群聚而增加更多風險。

林氏璧直言，中央、地方政府隨疫情發展調整相關措施時，人民的觀念也要隨之改變，因此提出6大防疫原則，提醒大家現在開始自主防疫，才能避免增加基層人員的負擔。

林氏壁表示，如果確診了，從有症狀日往前算4天、往後算5天，是呼吸道病毒量最高、最有傳染力的時間段，除了要通知這段時間內，曾接觸過的親朋好友和同事，特別是有脫下口罩面對面過的人，提醒他們注意自身健康外，發病後的5天，確診者也要留在家中一人一室隔離，等候公衛人員通知，並隨時注意身體健康狀況。

若出現重症的「警示症狀」，包括喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青、無發燒情形下心跳大於每分鐘100次、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量明顯減少，或血氧濃度掉到94%或90%以下時，就應立刻就醫。

林氏壁提到，絕大多數的確診者，特別是已經打過疫苗者，不需任何治療，靠自身免疫力就能康復健康，若隔離期間出現不適，可使用止痛、退燒以及緩解症狀的藥物來減輕症狀，但如果發病後2到3天內，不適症狀沒有逐漸改善，甚至高燒不退，可能也要考慮就醫。

林氏壁建議，60歲以上的老人家可以減少外出，沒有打疫苗者更應該躲好躲滿，「當然還是希望能考慮施打疫苗，一切都不嫌晚，僅打一劑也有一定的防重症效果」。此外，家中有老人家或4到5歲以下幼兒，家中成員疫苗也應打好打滿，雖然疫苗無法完全防感染，但感染後病毒量降的也比較快，多少還是有幫助。