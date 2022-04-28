台北市國小生5月5日開始施打疫苗，台北市政府明舉行線上說明會與校方溝通。台北市副市長蔡炳坤去，原來預定5月2日選擇一個學校示範接種，但經討論後，決定明天在線上會議，請一個學校示範模擬接種，讓所有學校都來看，更有助於接下來接種。

台北市針對國小接種疫苗，進行學校初步調查，蔡炳坤說，回收全市152學校，家長有意願的是46.7％，可作為一個參考，真正要接種疫苗，但還是以家長同意書為主，4月27日發放莫德納接種書給家長，按照規定，讓家長有7天充分考慮。

蔡炳坤指出，5月3日全部回收，5月4日讓學校準備跟整理，目前安排5月5日接種，小學生接種除了要打好還要打穩，預訂兩周，從5月5日到20日讓學校跟醫院安排時間。

蔡炳坤表示，全台北市公私立小學154所，特殊教育學校4所、外僑學校7所，跟醫院全部媒合完成，媒合好後討論具體接種時間，為了讓各個學校都充分了解疫苗接種狀況，明天上午召開所有學校線上會議充分轉達資訊。

蔡炳坤補充，原來預定5月2日選擇一個學校示範接種，但經討論後認為更好的方式是，明天在線上會議，請一個學校示範模擬接種，讓所有學校都來看，更有助於接下來接種。

蔡炳坤指出，學生接種後可以請疫苗假3天到5天，同時間家長也可以申請防疫假，同時家長可以申請請防疫假陪同，孩子在家裡有家長陪同，老師採取線上同步、非同步等，多元學習模式，停課不停學。