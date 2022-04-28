大陸央廣網報導，北京市今（28日）發放無人化載人示範應用通知書，百度成為首家獲准企業，其旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑正式開啟無人化自動駕駛出行服務，這意味著「方向盤後無人」的自動駕駛服務在中國超大城市首次開放。

專家表示，這是北京加快推進智慧網聯汽車創新發展的重要成果，更是中國自動駕駛發展歷程中的重大突破。

北京市智能網聯汽車政策先行區制定並發佈的《北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示範應用管理實施細則》規定，獲得通知書的示範應用主體可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。

此次，百度按照《實施細則》的要求開展無人化載人示範應用，首批投入了10輛無人車，後續計畫再增加30輛無人車。

據瞭解，百度蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛載人出行服務，成為了全球最大的自動駕駛出行服務商。僅2021年第4季度蘿蔔快跑載人訂單量已達21.3萬單，2022年這一資料仍在高速增長中。