亞旭電腦於4月27日至29日前進Secutech 臺北國際安全科技應用博覽會，以5G相關應用及車聯網為主軸，秀出包含智慧交通、5G/ Wi-Fi 6 企業應用及民生物聯網三大解決方案。

在智慧交通布局，亞旭運用路側設備（RSU-Roadside Unit）與車側單元（5G OBU- Onboard Unit）的有效通聯，無論是整合車輛動態、行人安全或即時路況，都可依需求客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，隨時隨地掌握道路狀況，特別適用於車隊管理及旅運車輛控管。

日前亞旭更攜手國網中心在臺灣多處如左鎮區公所，設置智慧交通平台系統，將於前端RSU裝置智慧看板偵測到的站點人流、叫車需求等資訊，整合至情報中心，經統計再將訊息分派給公車駕駛方便出車或待命，也方便國網中心記錄路側及車側智慧人流分析，進行後臺調配公車動態與班次。

為解決企業無線網路接取痛點並避免資料外流，亞旭針對中小企業及智慧工廠，透過布建5G小基站、藍牙Mesh、Wi-Fi 6/6E EAP等設備與邊緣運算技術的整合，針對AMR物料配送管理、XR遠距協同作業、資產管理，有具體對應做法，大幅度提高企業網絡的傳輸速度和吞吐能力，同時在數據的交互性、安全性、上網行為管控皆有客製化的解決方案，在提升企業營運表現的同時，資料安全性亦受保障。

為強化城市基礎建設並提升環境災防能力，亞旭與科技部攜手開發民生公共物聯網解決方案，多方部署於港口河岸、洪水易發區、農場與溫室等地。同時與國網中心合作環境防災，如道路、公共場所等相關的應用制定、洪水防治與自然資源保育等民生與科技應用，提前預警颱風、地震、山崩土石流、淹水與乾旱與氣候變遷等災害，讓民眾可收到即時資訊，獲得更精確即時的環境災防資訊，協助相關人員進行決策處理，精進環境災防能力，減少複合型災害。

亞旭電腦表示，疫情起伏不定，環境安全更應受到重視，特別是在遠距辦公的需求倍增的今日，資訊安全更形重要。亞旭以30多年的設備開發與網路通訊維運經驗，協助運營商與企業主建構兼顧建置成本與效能的友善網路環境，成果將全數展現在國際安全科技應用博覽會中，一次到訪就可以感受到亞旭電腦在次世代網路通訊成果。