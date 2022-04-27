服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）新款TDA7901是一顆整合降壓控制器的G類車規音訊功率放大器，並支援高解析度音訊，此獨步市場之組合提供了出色的聽覺體驗和高效能。

G類的TDA7901降壓控制器依據音訊訊號電位，自動優化BTL（Bridge-Tied Load，BTL）功率級的電源電壓，以此產生平滑的類比音訊，能在正常音量下具有接近D類效能。由於耗散功率相較傳統A／B類放大器低很多，因此降低了對散熱器的需求。單晶片整合降壓控制器有助於縮減系統尺寸與重量，還可能降低物料清單成本、簡化電路設計，以及無需開發電壓軌控制韌體。

TDA7901適用於多種車載資訊（In-Vehicle Information，IVI）系統，例如，主機、智慧駕駛艙系統、外部功率放大器等。該放大器可發出完整的即時診斷訊號，包括透過I2S或I2C介面的負載電流即時監測，警示音產生器、車輛聲響警示系統（Acoustic Vehicle Alerting Systems，AVAS）等安全相關應用能通過ASIL-A認證。該放大器晶片還提供數位阻抗計，確保採用TDA7901的音訊系統能夠滿足汽車OEM的最苛刻的需求。

TDA7901配備I2S數位輸入和四通道BTL輸出，可提供4x43W音訊功率輸出（在驅動4Ω負載時，飽和輸出電壓為14.4V）。該放大器採用80kHz頻寬處理高解析音訊。4.5V-18.5V的寬電源電壓可防止音訊在發動或關閉引擎（Start-Stop）時和其他常見電壓瞬變期間中斷。