中央指揮中心開放6至11歲國小學童施打半劑莫德納疫苗，台北市教育局長曾燦金今早指出，原先預定5月2日開打，但怕太趕，預定5月5日至20日進行為期2周的疫苗接種，也可能會延至3周，初步選定信義國小做示範，學童可以請疫苗假3天，建議學校搭配疫苗假實施全校遠距教學。

台北市議會教育委員會今早安排北市教育局進行國小學童施打疫苗、遠距教學專案報告。曾燦金說，國小包括特教生、外僑學校共165所學校，年滿6至11歲進行接種，部分幼兒園滿6歲幼童也可接種半劑，滿12歲則可接種1劑，採入校集中接種、及開設專案門診，聯合醫院將有3分之1的量能協助，提供獨立幼兒園、私立幼兒園滿6歲學童專案門診，由家長陪同接種。

曾燦金說，初步調查家長意願，第一階段回收152校，接種意願為46.7％，但希望給家長7天思考時間，明天將舉辦說明會，第二次提供說明、注意事項的正式調查已發出，5月3日調查完畢，5月4日全部回收調查意願書，預定5月5日至20日進行疫苗接種，因為疫苗接種有11種不良反應，學生可以請3到5天疫苗假，希望國小搭配啟動全校遠距教學演練，若後續覺得不錯，鼓勵繼續啟動遠距教學。

曾燦金指出，統計到今日，累積確診師生為1575人，在4月22、23日達到高峰有6.6萬人師生停課，因此啟動遠距教學，有些高職家長擔心因被隔離或確診無法參加統測，不像國中會考有補考機制，今天變成4萬人停課，顯示啟動遠距教學有讓停課人數緩下來，目前128學校有79校實施遠距，部分實體課程，3校仍選擇實體課程。

北市上午疫情會議討論相關事宜，曾燦金會後表示，目前府級已經定調，搭配3到5天疫苗假，國小將同步啟動遠距教學，但也允許實體課程。

曾燦金說，預定5月5日至20日施打，但可能會延到五月底，原來疫苗假是學生個別申請三天，搭配政策要求，啟動配合疫苗假，啟動全校性遠距教學，但課程設計一般是5天比較理想，「啟動就會愛上它」，小學啟動遠距教學的意見比較多，現在也逐漸形成趨勢就有信心了，家長也要有準備。

對於北市副市長蔡炳坤昨提到下周安排示範小學，曾燦金對此表示，初步選定信義國小做示範，要模擬環境布置包括等待區、門診區、注射區，甚至要有安慰區例如暈針狀況，明天召開線上說明會，由各校校長及護理師參加

至於家長是否能陪同施打，曾燦金認為，避免群聚，有些孩子比較特殊，允許陪伴，但要家長提出申請或老師衡酌，會有比較多的志工從旁協助，不要太多家長進去。