行政院今天上午表示，輝瑞BNT疫苗簽約在即，預計有400萬劑，包括兒童疫苗220萬劑及成人疫苗180萬劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望5月中可以先到貨一部份，目前對方已經在準備出貨事宜。

不少民眾關心何時可以打到輝瑞BNT疫苗，陳時中表示，希望5月中先來一部份，包括成人和兒童疫苗；目前合約還沒完全簽訂，對方已經在準備出貨事宜，我們也要求把相關批號疫苗先送來，讓我們先做檢驗，到貨之後就能盡速使用。

輝瑞BNT兒童疫苗首批預計到貨220萬劑，是否足以因應國內接種需求？陳時中表示，兒童族群大約120萬人，有雙保險在，可以打莫德納，也可以打輝瑞BNT；如果只看輝瑞BNT共220萬劑，可提供110萬個小孩打兩劑，所以是絕對夠的，請大家放心。

目前輝瑞BNT兒童疫苗尚未取得我國食藥署緊急授權（EUA），陳時中表示，相關技術性資料已經審過，今天下午會在專家會議進行審查。