立委江啟臣（左）、萬美玲（右）28日陪同國民黨桃園市議員擬參選人吳家靖（中）掃街。(賴佑維攝)

立委江啟臣、萬美玲28日陪同國民黨桃園市議員擬參選人吳家靖掃街，江啟臣說，主要是幫忙家靖，呼籲大家電話民調支持。提到桃園市長參選人競爭激烈，江啟臣則說，大家願意表態不是壞事，不過要讓大家有公平競爭機會，目標還是年底選戰要贏。

江啟臣說，到桃園主要是幫家靖，因為桃園市議員黨內初選激烈，而家靖是非常優秀年輕人，在地服務一段時間，非常熱心，因為為他加油打氣。希望接下來電話民調，大家唯一支持他，讓他有機會在桃園為鄉親服務，為大家發聲、爭取建設。

提到桃園市長人選競爭？江啟臣先說，「還好啊！旁邊這個（指萬美玲）也沒有跳出來，她宣布了可能會比較競爭」。江話鋒一轉表示，檯面上立委呂玉玲、議員羅智強宣布，黨內競爭很正常，大家願意表態不是壞事，希望公平公正制度下，讓大家有公平競爭機會，不管是協調民調的方式。而最大目標，還是年底選戰要贏，桃園有機會贏回來執政，這才是黨的共同目標跟共識。