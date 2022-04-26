桃園市一家精神科診所黃姓專科醫師，涉嫌挑選久未就診病患、其中甚至有人已死亡，開立不實病例與處方箋，冒領含有四級毒品成分的史蒂諾斯、佐沛眠等安眠藥，再轉售給下游。桃檢偵結認定黃男違法販賣第四級毒品，依行使業務登載不實罪嫌及4次販賣第四級毒品罪嫌將他提起公訴。

據ETtoday新聞雲報導，檢方調查，55歲的黃姓醫師在桃園區某精神專科診所擔任負責人，黃男於2019年某月到2020年8月間，挑選久未看診之病患，不實登載有經其看診並開立藥品，再以不實處方籤冒領管制藥品，其中有6次領取高達360顆使蒂諾斯，再以宅配或診所面交方式轉售給下游。

檢方指揮調查局桃園市調處，2020年8月13日搜查診所與黃男住處，當場查扣上千顆管制藥品、管制藥品處方簽、管制藥品日報表、用藥使用者清單等證物。

黃男偵訊時坦承犯案，檢方也查出多數病患承認久未看診與領藥，甚至有病患早已過世。檢方認為，黃男行為已超過醫學上需用，屬違法販售第四級毒品，偵依行使業務登載不實罪嫌及4次販賣第四級毒品罪嫌提起公訴。

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