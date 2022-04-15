花蓮今天新增本土案例破百，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥說明案情狀況，也再度呼籲民眾注意防疫口罩一定戴好。（王志偉攝）

花蓮今天新增本土個案146例，其中部立花蓮醫院傳染鏈今暴增77人確診，感染人數累計達103人，感染者包括護理之家住民、外籍看護及醫院員工，衛生局長朱家祥也證實，仍有多人未列案號，「已經外溢到家人」，朱說，疾管署中午與地方開會研商，決定先將該院部分醫療工作移出，由其他醫院承接，讓花蓮醫院有更多能量面對院區感染問題。

衛福部花蓮醫院爆發院內感染，花蓮醫院證實，院內有2個區域的群聚感染，一是護理之家、另就是院內員工包括醫療人員染疫。院方貼出緊急公告，即日起停止門、急診等服務，住院病患暫時「不進不出」，現況形同「封院」！

直到今天染疫擴大，衛生局長朱家祥今就部立花蓮醫院染疫狀況說明朱醫院這條傳染鏈，今新增77人確診，經院內回報，目前統計護理之家住民、外籍看護及醫院員工累積確診人數達103人，仍有多人未列案號，他說，有48醫護染疫，對花蓮醫院醫療照護造成一大負擔。

朱家祥說，因護理之家住民多為有疾病長輩，有插鼻胃管的，染疫後身體狀況確實較讓人憂心，醫護持續照顧監控，到目前仍未出現重症。

部立花蓮醫院原擔任重症收治專責醫院，如今該院院區感染，醫療量能亮起紅燈，朱家祥說，疾管署、中央疫情指揮中心以及東區指揮中心等以及衛生局、花蓮醫院開會研商因應對策，已先挪出部分醫療工作，包括快篩服務量能等，也暫時不收治中重病患，讓花蓮醫院有充裕能力控管自家院區感染。

他還說，部立花蓮醫院染疫確實「已經外溢到家人」，足跡疫調都還在追查中，感染人數可能還會擴散。

花蓮今天新增146例案中，慈濟醫院1人、小加拿大美語補習班16人、部立花蓮醫院77人、外縣3人、疫調中49人。

朱家祥強調，花蓮醫療量足夠，新冠肺炎疫情專責病房，北區有138間、已入住124間，中區15間、南區16間、已入住3人。昨晚已啟動居家照護，輕症者未住院，由社區診所、藥局視訊看診、專人送藥，直到健康無虞，若出現嚴重症狀，衛生局立即轉送就醫。