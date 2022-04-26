桃園市平鎮區龍南路一處民宅，22日深夜11點半發生凶殺案，21歲甘姓女子酒後與26歲許姓前夫發生口角衝突，2人推打至住家廚房後，甘女憤而拿起流理台上的20公分長水果刀刺殺許男，許男後頸遭刺一刀，送醫急救不治，甘女行凶後遭在場許男親友壓制並報警。

警方到場後逮捕甘姓女子，並將許男緊急送醫搶救，但許男傷勢過重仍宣告不治，甘女現場酒測值高達0.56。據了解，甘女與許男婚後常因為小事發生爭吵，1個月前離婚，2個女兒撫養權給許男，甘女則是不定期探視小孩。而許男平日是工地鐵工小工頭，接到工作後，會分給自家親友與甘女一起從事鐵工。

當時也在案發現場的許男親友表示，因為甘女每次來看小孩都喝得醉醺醺，許男也告訴過前妻不要她這樣來看小孩，案發當晚也是因為如此而斥責甘女，兩人在屋內發生爭執，一路吵到廚房，許男笑甘女不敢對他怎樣，她才會順手持刀一刀殺害前夫。

檢警相驗後發現，許男致命傷為右後頸肩上方一刀，深約20公分、寬8公分，甘女自稱案發當晚與友人在外喝酒，約喝7瓶台灣啤酒，許男也是在住家與親友飲酒，兩人都因酒後情緒不佳爭吵而釀憾事，檢警認為該案應為酒後爭吵後衝動，應屬單純非蓄意計畫，警方訊後將甘女依殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後則以10萬元交保。

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