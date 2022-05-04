兩批疫苗同日到貨！中央流行疫情指揮中心表示，今年第七批採購Moderna疫苗111.55萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場。另外，首批輝瑞BNT兒童疫苗也在今天清晨抵台，共2000劑。

陳時中說明，輝瑞BNT兒童疫苗2000劑是作為檢測、實驗用，不是用於廣泛施打，這一批是不用錢的；至於兒童族群何時開打，則要等到這一批77萬劑兒童疫苗進貨時間定了，就會和大家做報告，之後再按照時程來走。

指揮中心表示，今年第七批採購Moderna疫苗111.55萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月20日。

指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有793.51萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑及本批111.55萬劑。