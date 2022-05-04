苗栗縣今天新增194確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區快篩站時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區快篩站時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣4日新增新冠肺炎本土確診194人，除苗栗、竹南與頭份3城市破30例確診，苑裡、通霄與後龍等鄉鎮，也都有將近20例確診，縣府呼籲民眾盡早施打第3劑疫苗提升防護力。

苗栗今天確診個案男性 95位、女性99 位，年齡分布1歲以下到77歲，昨天3日 大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢397人，其中34人陽性、363人陰性，陽性率達8.6％。

因應民眾篩檢需求，衛生局持續商請醫院醫療團隊開設PCR採檢站，也再次呼籲鄉親如只是有染疫疑慮，請自行先購買快篩試劑，如果呈現陽性再行前往篩檢站採驗PCR。

衛生局張蕊仙局長說，新型冠狀病毒肺炎屬第5類法定傳染病，如果民眾自行居家快篩陽性，就該進行PCR採檢，透過檢驗確診通報地方主管機關。

即使在家裡面都沒有接觸到人或其他情況，而未前往採檢，也查不到。但若事後被查證，則將憑事實認定，可依傳染病防治法第42條第1款規定，同法第69條第3款，裁罰1萬到15萬，請民眾注意。

縣長徐耀昌表示，苗栗專責病房為82床，因應疫情持續升溫，超前擴增62床，目前總計144床，今年疫情至今平均占床率為28％，近1個月為35％，醫療量能尚足夠，請鄉親安心。

另外，縣府自5月2日開始進行6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，全縣2天共56名學生至醫療院所完成接種，無通報疫苗不良反應。

苗栗目前疫苗覆蓋率分別為第1劑80.5％(全國81.8％)、第2劑75.5％(全國76.7％)、第3劑55％(全國57.9％)。目前第3劑的覆蓋率仍然跟前2劑有落差，請鄉親盡速打滿3劑疫苗。