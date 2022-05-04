首都疫情持續升溫，不少醫療人員疲於奔命，篩檢能量也拉緊報，台北市議員許淑華要求，市府應在8大醫療院所旁增設篩檢站，同時新增兒童快篩陽性綠色通道，加速兒童篩檢與給藥。對此，北市衛生局長黃世傑鬆口，確實有針對兒童族群，思考加開綠色通道的可能，有需要就開。

新冠肺炎來勢洶洶，許淑華批評，北市應對亂糟糟，導致基層忙到人仰馬翻，還被民眾罵效率不佳，種種情況包括1999滿線爆滿、聯醫電話打不進去、社區快篩站設置不足，在在顯示市長柯文哲只是講得一口好防疫政策，專門恐嚇民眾疫情爆發，實際上卻毫無作為。

許淑華批評，台北市自行開設的社區篩檢站僅有8間，對比高雄20間、新北13間，顯然態度消極，她要求市府3天內溝通醫院量能，於8個醫療院所停車場及周邊閒置空地增設篩檢站，並於1周內設置完成，並號召基層診所醫師加入PCR的篩檢行列。

另外，許淑華指出，北市篩檢站的快篩陽綠色通道雖能按症狀給藥，不過大多是成人藥物，但資料上已累計有1833名幼童確診，這些不適合成藥的幼童怎麼辦。她也要求，增設醫療院所設置綠色通道，並留給兒童優先使用，加速兒童篩檢與藥物給予流程。

對此，黃世傑表示，針對兒童的部分，確實有思考再加開綠色通道，雖然兒童數目不多，但有需要就會開兒童綠色通道。