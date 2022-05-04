台北市副市長蔡炳坤（左）與台大校長管仲閔共同簽約（右）「文化資產合作」意向書，共創保存文資新篇章。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北市政府與台大簽署「文化資產合作」意向書，攜手活化位在北市新生南路的台大教授宿舍歷史建築，市府將協助籌措修復再利用計畫及工程所需經費，並由台大管理、維護文化資產，共創保存文資新篇章。

台大因承載自日據時期台北帝國大學的悠久歷史，校內外登錄為文化資產建物高達49處，數量占北市公告文化資產將近10分之1，同時多數建物皆位於「溫羅汀」區域，對於該區文資保存維護扮演重要角色。

意向書由北市副市長蔡炳坤、台大校長管仲閔共同簽約，蔡炳坤指出，此次簽約是歷史性的一刻，象徵首都城市政府及台灣頂尖大學合作，為文化資產保存再利用創造全新模式。

蔡炳坤表示，市府非常重視北市文化資產，北市文化局透過老房子文化運動計畫，引入民間資源整修活化營運老房子，透過公私協力一同維護文化資產，市府非常願意與大學合作維護在地文資，並特別感謝管中閔曾兩度親自出席北市文化資產審議委員會，對所轄文化資產說明，足見台大對文資保存的努力。

文化局指出，合作標的歷史建築「新生南路3段16巷3、3-1號」原為台大教授宿舍，於1935年建造時原為日式獨棟木造住宅，後改建為2戶使用的空間配置，居住者為台北帝國大學理農學部助教授衣笠俊男及其兄弟衣笠謙三，建物雖經改建仍保持日式建築格局，屋頂及屋架也仍維持近百年前的原有日式結構。

文化局說，未來建物修復完成後，將可串連鄰近市定古蹟紫藤廬、紀念建築臺靜農故居等文化資產，成為溫羅汀區域的重要帶狀文化場域。