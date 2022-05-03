疫情持續升溫，但國9教育會考即將登場，台北市副市長蔡炳坤指出，國中教育會考將於5月21、22日舉行，台北考區計有2萬1776名考生，必須借用25所高中職及2所承辦學校，總計801間教室當作考場。

蔡炳坤說，為了將疫情對於考場學校籌備作業以及應試學生的影響降到最低，並進行清消，因此這27所考場和承辦學校於5月16日至5月20日實施遠距教學。

另外，鼓勵北市國中(含完中國中部)國9學生在5月16日至5月20日這段期間同樣採取遠距教學，在家好好準備，避免到校群聚影響考試。