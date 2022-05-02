彰化縣２日兒童疫苗開打，針對6至11歲學童施打半劑莫德納疫苗，開打首日共有10名大城鄉潭墘國小學生完成接種，全校28人施打率3成5；衛生局長葉彥伯表示，因為獲得同意書後才能接種，因此比較小的學校送回資料後先送先打，學生施打情況良好，沒有傳出不良反應。

彰化縣即日起至20日要為彰化縣內6至11歲學童施打疫苗，縣內6萬多名國小生目前同意接種的約有1萬多人，縣府預估5月底前能完成所有接種，注射疫苗不僅要家長同意，當天也會評估小朋友的身體狀況，在進行注射。

施打首日由潭墘國小打頭陣，全校28名學生有10名學童同意施打疫苗，1年級有4位、2年級3位、5年級2位、6年級1位，校長邢開祥認為，這樣的比例不算高，還是希望能提高施打率，讓學童們都能安心上學。

衛生局長葉彥伯表示，因為教育部有規定要給家長7天時間考慮，因此同意書作業流程快慢要視學校人數而定，大學校統計速度較慢，目前送回的都是小學校，因此2日施打首日就只有一個學校施打，後續回報完成的學校也會陸陸續續開打，預計2至3個禮拜能夠施打完成。

葉彥伯也說，目前縣內小朋友施打情況都不錯，沒有出現不良反應，而新冠疫苗也跟一般兒童常規疫苗接近，打完該注意的事項也都差不多，所以就按照一般疫苗接種程序來施打，而家長若不方便讓學童在校園施打，也可以拿同意書到合約醫療院所接種，也希望大家都能接種，以提升自我保護力。