新北市交通局與警察局4月1日起，在汐止國小、新店大豐國小試辦學校周邊路口「車輛未讓行人」科技執法，駕駛人行經行人穿越道未讓行人先行，最高開罰3600元。新北市議員江怡臻今在議會質詢呼籲擴大施行，除讓家長更安心，也能減輕導護志工和警力的負擔，守護學童和行人安全。交通局長鍾鳴時回應，經評估後有適當位子就會來增設。

江怡臻說，市長侯友宜相當重視守護兒童安全，前陣子市長親自響應靖娟基金會兒童交通安全宣導，社會局也協同幼保、教保協會舉辦兒童安全嘉年華。江怡臻指出，除了宣導，學校上下學路口有賴科技執法嚇阻更多的違規。她認為學校路口科技執法若成效良好，應擴大辦理，她初步詢問土城、樹林、三峽、鶯歌的學校師生、家長都很支持。

鍾鳴時表示，目前科技執法還在進行資料蒐集和調整參數的階段，未來資料蒐集完畢後就會開始啟用，但是目前設置處已有警示效果，違規情形都大幅下降，分別都有降低10％和40％。

警察局長黃宗仁指出，科技執法是潮流，目前已規畫17個設置點，最快6月起開始設置，針對土樹三鶯的設置點，也會在評估環境跟違規的情形後去設置。

江怡臻提醒，科技執法也要讓用路人有適應期，科技偵測出來的違規可能不完全正確，為避免造成更大的困擾，最後執法的裁定務必要謹慎，每個站點的執法也要因地制宜，隨時調整。