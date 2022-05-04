【LIVE直播】羅智強遷戶籍拚桃市長

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，勤跑地方聆聽民意，而他日前也證實「桃園買到家了」，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，並於今（4日）將戶籍移遷到桃園。是否會請無台北市議員，他也透露， 周五會告訴大家答案。

羅智強表示，今天新的開始、展開新生活，過程希望讓自己成為使桃園更好的選項。被問及請辭台北市議員？他說，周五會告訴大家答案，對我來說一步步走，買房、遷戶籍，至於新的下一階段職務重心，周五會告訴大家，給大家小小提示，「我會做出跟要參選台中市長的蔡其昌不一樣的選擇」。