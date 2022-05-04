台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，勤跑地方聆聽民意，而他日前也證實「桃園買到家了」，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，並於今（4日）將戶籍移遷到桃園。是否會請無台北市議員，他也透露， 周五會告訴大家答案。
羅智強表示，今天新的開始、展開新生活，過程希望讓自己成為使桃園更好的選項。被問及請辭台北市議員？他說，周五會告訴大家答案，對我來說一步步走，買房、遷戶籍，至於新的下一階段職務重心，周五會告訴大家，給大家小小提示，「我會做出跟要參選台中市長的蔡其昌不一樣的選擇」。
台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，勤跑地方聆聽民意，而他日前也證實「桃園買到家了」，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，並於今（4日）將戶籍移遷到桃園。是否會請無台北市議員，他也透露， 周五會告訴大家答案。
羅智強表示，今天新的開始、展開新生活，過程希望讓自己成為使桃園更好的選項。被問及請辭台北市議員？他說，周五會告訴大家答案，對我來說一步步走，買房、遷戶籍，至於新的下一階段職務重心，周五會告訴大家，給大家小小提示，「我會做出跟要參選台中市長的蔡其昌不一樣的選擇」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。