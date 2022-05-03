迎戰年底縣市長選舉，國民黨提名作業進深水區，引發爭議的桃園市長提名最受關注。國民黨主席朱立倫今表示，桃園市長選舉提名沒有特定時程，但總是要把地方大家做的愈圓滿愈好，最近疫情很嚴重，所有民眾都很關係防疫工作。

朱立倫也提到，桃園市選舉布局，民進黨連個影子都沒有，大家也不必特別針對國民黨。

至於表態爭取國民黨提名參選桃園市長的台北市議員羅智強將遷戶籍到桃園。朱立倫說，他我是桃園的老縣長，也是桃園出身，歡迎每一位好朋友到桃園來深耕發展，羅智強是黨的同志、一份子，到桃園深耕發展黨都是歡迎的。

至於新竹市長選舉，地方希望黨中央尊重市議會國民黨團的共識，提名市議員林耕仁。朱立倫表示，不管是新竹市、桃園市、苗栗縣或還沒有提名的高雄市等，一定會匯集所有力量，大家團結一致。

迎戰年底縣市長選舉，國民黨提名作業進深水區，引發爭議的桃園市長提名最受關注。國民黨主席朱立倫今表示，桃園市長選舉提名沒有特定時程，但總是要把地方大家做的愈圓滿愈好，最近疫情很嚴重，所有民眾都很關係防疫工作。(周志豪攝)

朱立倫強調，「我都聽大家的聲音，沒有任何的個人喜好或是個人私心，完全是以國民黨勝選、大家團結為最重要的目標」，在整個過程當中，每一位都是優秀、很強的，但最後只能提名一位，沒有可能一個縣市最後提名兩位。

朱立倫說，目前在每一個縣市，除連任縣市長外，其他縣市還會提名的有幾位優秀同志，每一位都是黨中要的戰將，最後一定會整合起來，大家用一個團隊來競選。

朱立倫舉例，就像最近在各地辦的縣市議員初選，總有一些遺珠之憾，但每一位都是我們優秀同志，沒有提到名的就好好扮演輔選角色，有提到名的大家團結一致支持。

至於會不會推動藍白合，朱立倫說，每個地方都要爭取最多選民支持，不會只限定單一顏色，只要不是支持民進黨、綠的所有支持者，通通都會爭取出來支持國民黨候選人。