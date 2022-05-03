國民黨主席朱立倫規劃6月1日出發訪美，朱今受訪表示，此行是為駐美代表處揭牌，也跟美方老朋友、新朋友、僑界保持連繫，希望國會或行政部門能支持台灣、中華民國，也盼整個台美關係能更進一步往前進，大家也可了解國民黨立場。

朱立倫說，此行將去洛杉磯、華府、紐約、舊金山4個城市，行程以華府為主，包括拜會美國行政部門、國會、智庫與到大學演講等，並沒有任何特定目的。