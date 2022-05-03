6月訪美 朱立倫：盼台美關係能更進一步 14:352022/05/03 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫規劃6月1日出發訪美，朱今受訪表示，此行是為駐美代表處揭牌，也跟美方老朋友、新朋友、僑界保持連繫，希望國會或行政部門能支持台灣、中華民國，也盼整個台美關係能更進一步往前進，大家也可了解國民黨立場。 朱立倫說，此行將去洛杉磯、華府、紐約、舊金山4個城市，行程以華府為主，包括拜會美國行政部門、國會、智庫與到大學演講等，並沒有任何特定目的。 行程曝光！朱立倫6月1日訪美 將拜會白宮、國務院 新版JAS-39「獅鷲」喜獲這國訂單 銷量有望倍增 #訪美 #朱立倫 #整個 #台美關係 #國會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墨西哥國會拒能源控管 04:102022/05/01 產業特刊 騰訊：元宇宙2030有大幅變化 10:422022/04/30 財經 2022誰來做老大》台北市議員 民進黨初選 湧言會3人出線成大贏家 04:102022/04/30 政治要聞 中評深度》鐘飛騰析中日與大國博弈 06:002022/04/30 海納百川 挺台鐵合法不加班 朱立倫轟蔡政府挑起對立 17:102022/05/01 政治 影／藍營桃園選情陷僵局 大咖提1解決辦法：把傷害降最低 09:362022/04/30 政治 亞洲外交大戲登場 04:102022/05/02 時論廣場 防疫新模式造成社會紛擾 朱立倫：蔡政府該徹底檢討調整 13:552022/04/30 政治 史話》蔣經國力促美國摧毀大陸核武（戚嘉林） 00:002022/04/30 兩岸史話 不斷更新》普丁喉舌怒嗆發射末日魚雷 讓英國沉入海底 07:582022/05/02 國際 女星裘莉訪烏國探視難民 普丁傳將動胃癌切除手術 04:102022/05/02 焦點新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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