國內疫情持續升溫，但台北市議員王世堅發現，台北市新冠肺炎口服藥物目前只有1979份，根本不夠，若市府因量少通通用在重症患者上，忽略口服藥應給輕中症的個案才最適合，恐會出現策略錯誤。對此，衛生局長黃世傑則說，目前藥量都足夠，如果真的不夠可以和中央索取。

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，王世堅一改過去「柯黑」態度，先是認同柯文哲提出的3點做法，包括快篩陽再做PCR、無論輕重症一率先給3天藥，以及徵調大型集中檢疫所收治輕症病患，進而降低醫院負擔的作法。

但王世堅認為，既然要給藥，藥量是否充足將成關鍵，但他調閱資料後才發現，北市新冠肺炎口服藥僅不到2000份，但全市統計至5月2日為止，已有2萬9889人確診，藥量根本不夠，但國外早已做過研究認證，口服藥給輕重中症的民眾最適合，他認為適時給藥才不會讓患者生命因故蹉跎。

對此，黃世傑指出，中央都有規範用藥指南，但藥本身有副作用，必須給適合的病人使用，所以目前藥量都足夠，如果真的不夠可以和中央索取。他強調，有些口服藥有一些限制，還是有他的適應症，和過去「克流感」能用在第一線的狀況不同。

但王世堅不認同此說法，再問衛生局藥量是否充足，黃世傑則說「夠啦，陳時中說夠啦」，王再問「那是陳時中說的，你順時中還逆時中？」，黃說「我順時中」，王反問「那你就是逆柯P囉？」，黃說「我也順柯P」，但王質疑「這2人沒有交集」，黃則說「他們都為我們國家疫情努力」。