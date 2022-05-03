機場檢驗多處「福又達」負責 賴士葆嗆陳時中：只有政治沒有專業

「福又達」公司4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，僅2周就火速獲食藥署核准，此外，自疫情爆發以來，桃園機場的PCR採檢工作多處也由福又達負責檢驗，且未採取公開招標方式。國民黨立委賴士葆今（3日）痛批衛福部長陳時中「只有政治沒有專業！」，更提案要修正特別條例中的霸王條款。

賴士葆今（3日）在立法院議場外受訪表示，由於《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條明訂，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。

他說，因為指揮官可以必要措施，依法都要公開招標，陳時中就可以藉口情況緊急，「沒有公開招標就是黑箱！」，政府採購法規定僅有10萬元不用公開招標，連限制性招標或向立法院報告都不用，目前已經提案要修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條。

賴士葆表示，曾拜會過審計部，但是指揮中心回復因忙於疫情，至今仍無法真實得知疫苗採購多少錢？立法院不知道、審計部也不知道，就是因為特別條例中的第7條。

賴士葆批評陳時中說，目前看來是在扶植高端相關企業，別人要進口不准、前衛生署長楊志良捐贈的1000萬快篩試劑也不准，只有政治沒有專業，如今「雞嘴變鴨嘴！」

賴士葆說，若要走向共存，不能疫情一直爆發、入境管制又放鬆，不如盡快宣布流感化，每天不用再報確診數，大多數確診者都是輕症，只要著重關注於中重症的病患。