連3枉死!陳時中甩鍋"雙北陽性率高" 蔡正元怒轟無能

近日新北市一名6個月大的男嬰高燒、翻白眼，因在急診室外等候逾1小時，最後不治。前國民黨立委蔡正元指出，現在醫療資源都被動員起來應對新冠肺炎，造成其他病患被排擠，衛福部長陳時中應該想辦法調度人力和資源，他更直言，最近發生的一些事情證明陳時中無能、管理能力有問題。

蔡正元今天(2日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，台灣現在的情況猶如前一段時間香港的翻版，而這樣的狀況發生在台灣，衛福部要負很大責任，因為醫院是由衛福部管理，不知道陳時中在忙什麼，還是在忙著選台北市長，所以比較沒有心弄這些程序。

蔡正元指出，最近不幸過世的小朋友並沒有確診，純粹是因為急診室客滿而被排擠出來。現在動員的醫療資源都是在應付突然間爆發的新冠肺炎，其他病症沒辦法獲得即時的醫療救治，這不應該、很荒唐，醫療人員實在太辛苦。

蔡正元質疑，現在醫護人員忙翻天，就不能從其他疫情相對不緊張的地方調醫護人員過來嗎？難道陳時中只會每天開記者會？被人家罵兩句「練痟話」，就說是污衊官員，陳時中更應該在乎的是哪邊醫療資源不夠，而不是說推給別人，「你只會罰錢，你會幹嘛？」不應該發生的事情發生，就要當作很嚴重的事情看待。

蔡正元以破窗理論分析指出，第一個案例已經發生了，後面接二連三，「你在告訴我們什麼？你在告訴我們說你就是無能」，他也十分不解陳時中如何區分事情的輕重緩急，當初高端疫苗很快就通過審核，現在簡單的醫療流程、資源不足，調不到人力，是在幹什麼？

蔡正元直批，陳時中管理能力大有問題，前段時間說防疫做得多好，「現在打開天窗說亮話，那根本是狗屎運」，是因為台灣人比較乖，台灣又是海島，才有這樣的成果，3月的時候境外開放一下，4月疫情就大爆發，「這證明陳時中外行、練痟話、只會上節目鬼扯，其他沒一樣會」。