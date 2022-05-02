福又達家用唾液快篩試劑日前取得食藥署核准，遭到在野黨質疑，衛福部長陳時中今天對此議題低調指出，目前沒有要徵用任何唾液快篩至快篩實名制平台使用，對於在野黨的言論則不想多談。

藍委林奕華昨天再度批評，衛福部把立法院「莊孝維」？指派前來備詢的官員難道不用充分準備？還是說這又跟疫苗採購價格一樣，是不能說的秘密？陳時中今天一聽到林奕華三個字，先倒抽一口氣，隨後又欲言又止，最後說「不要，我們不要講這個話。」

對於林奕華的質疑，陳時中淡淡的表示，此事並不是只有自己知道，而是透過食藥署報告才會掌握，至於唾液快篩，目前沒有要當作公費使用，強調「那是一個商業行為，沒有辦法掌握他的進貨跟買賣情況。」

有媒體追問，衛福部目前僅讓福又達一家廠商通過家用唾液快篩試劑，被藍營質疑圖利，陳時中再次說明，目前還有其他四家廠商也申請核准，「請他們盡快完成補件。」