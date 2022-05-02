快篩單劑百元還會降價嗎？ 陳時中曝採購價格

快篩實名制上路第5天，據中央流行疫情指揮中心統計，今天可販售份數共57萬份，截至中午1點共售出17.5萬份，606家藥局機構完售。目前快篩實名制每劑100元，但許多國家都可用台幣幾十元購得，民眾關心是否還會再降價，指揮官陳時中表示，目前採購價分別是74元和95元，扣掉運費，已經比成本價還要低。

本土疫情持續攀升，藥局外排隊人潮綿延，只為了購買每劑100元的快篩試劑。但國外快篩試劑價格低於台幣100元，國內快篩實名制未來是否還有降價空間？陳時中表示，政府用成本價、便宜的價格讓民眾購買，採購價分別是74元和95元，扣掉運費，大概比成本價還要低。

陳時中指出，如果政府要做全額補助，又是另一個財務考量，因此目前是和「口罩實名制」一樣概念，使用者付費，避免過度使用和過度囤積，如同行政院長蘇貞昌昭示，以「量足價穩」的方式進行。

離島縣市今天傳出「快篩實名制」斷貨情形，官方公告明（3）日才會送到。陳時中坦言，確實沒辦法保證到貨，可能有天候關係影響運送關係，也許多配送一些數量給離島，以便提早準備。他補充說明，截至昨晚金門、連江、屏東琉球、台東綠島及蘭嶼，大約剩下9％到50％的餘量，並沒有斷貨的情形。